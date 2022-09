Wikipedia A sede da Gazprom em São Petersburgo vista de um oleoduto

Segundo a Gazprom, empresa estatal de energia russa, não será possível cumprir com informação anunciada de reativação do gasoduto que liga Rússia e Alemanha neste sábado 03 de setembro.

A companhia disse que devido a um vazamento de óleo em uma das turbinas do gasoduto Nord Stream 1, o sistema ficará fechado por tempo indeterminado. Os dutos já estavam interditados nos últimos três dias para serviços de manutenção.

A Gazprom iniciou a redução do envio de gás pelo Nord Stream 1 em junho. O suprimento de gás nesses meses chegou a ficar em apenas 20% do volume normal.

Os preços da energia dispararam no continente europeu desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. O cenário pode aumentar ainda mais as contas de energia. Antes da invasão da Ucrânia, a Rússia fornecia 40% do gás utilizado no resto do continente europeu.

Leia também Estudo mostra que biodiversidade de insetos no Brasil está em queda

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.