Reprodução Ricardo Salles atropela motociclista e não presta atendimento

O ex-ministro do meio ambiente e candidato a deputado federal Ricardo Salles (PL) atropelou um motociclista de aplicativo em São Paulo. Após o ocorrido, Salles não prestou atendimento e fugiu do local.



Imagens publicadas nas redes sociais mostram o ex-ministro atropelando um motoboy. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (1) em uma faculdade privada em São Paulo. De acordo com os vídeos, é possível ver um veículo vermelho passando de forma brusca por um grupo de manifestantes, que estavam em frente ao local onde Salles estava.

ricardo salles derruba árvore e trabalhador pic.twitter.com/JJg7xwCXwG — bruna . (@brnacnha) September 2, 2022

ricardo salles atropleando trabalhador e não prestando socorro, suco de brasil pic.twitter.com/nEGjmVSpJ6 — bruna . (@brnacnha) September 2, 2022

Esta é a segunda polemica que Salles se envolve em menos de uma semana. No debate com os presidenciáveis na Band, o ex-ministro e o deputado André Janones (Avante) discutiram e quase trocaram socos. Foi preciso a intervenção de assessores e seguranças para afastar os dois.

No dia 20 de agosto, Ricardo Salles e o candidato a deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP) bateram boca na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Cortez chamou Salles de "uma vergonha para o país", e o ex-ministro retrucou: "Vocês são uns ladrões, bunda mole, bando de vagabundos, ladrões, idiotas e cretinos. Vai se catar".

