Divulgação O deputado federal André Janones (Avante)





Aliado do ex-presidente Lula (PT), o deputado federal André Janones (Avante) questionou a veracidade da facada sofrida pelo então candidato à Presidência Jair Bolsonaro, em evento de campanha em Juiz de Fora (MG) em setembro de 2018.

Em Tweet, o parlamentar pergunta por que os apoiadores bolsonaristas não deram "nem um tapinha sequer" nas costas de Adélio Bispo, preso pelo atentado.

Vocês nunca se perguntaram o porque de nenhum bolsonarista, que se dizem tão “valentões”, não terem dado nem um tapinha sequer no Adélio, após ele dar a “facada” no Bolsonaro não? Tinha uma multidão ali, e Adélio sozinho.



Estranho, muito estranho! 🧐 — André Janones 7040✌️ (@AndreJanonesAdv) September 2, 2022





A publicação ocorreu um dia depois da tentativa de atentado com arma de fogo contra a vice-presidente da Argentina Cristina Kirschner, em um bairro nobre de Buenos Aires.

