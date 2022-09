Reprodução Papa Francisco

O papa Francisco enviou uma mensagem de solidariedade à vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, alvo de um atentado frustrado na última quinta-feira (1º).

"Tendo recebido a preocupante notícia do atentado que vossa excelência sofreu na tarde de ontem, desejo expressar minha solidariedade e proximidade neste delicado momento. Rezo para que sempre prevaleçam na querida Argentina a harmonia social e o respeito aos valores democráticos, contra todo tipo de violência e agressão", diz um telegrama assinado pelo pontífice argentino.

A tentativa de homicídio ocorreu enquanto Cristina, 69 anos, cumprimentava apoiadores na entrada de sua casa em Buenos Aires.

O brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, 35, chegou a apontar uma arma a poucos centímetros da cabeça da vice-presidente, mas a pistola falhou na hora do disparo.

"Esse fato é o que de mais grave aconteceu desde que recuperamos nossa democracia", disse o presidente Alberto Fernández em um discurso em rede nacional na noite passada. "Cristina está viva porque, por alguma razão ainda não confirmada tecnicamente, a arma, que tinha cinco balas, não disparou", acrescentou.

Vice-presidente desde dezembro de 2019, Cristina também já governou o país entre 2007 e 2015. Montiel, por sua vez, foi preso em flagrante e vive na Argentina desde 1993.

Ele já tinha passagem pela polícia em 2021 por porte de arma não convencional e, de acordo com o jornal Clarín, está registrado comercialmente como prestador de "serviço de transporte automotor urbano e suburbano de oferta livre", categoria correspondente a motoristas de aplicativos.

