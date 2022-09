Reprodução/Twitter - 01.09.2022 Ciro Gomes critica Lula

Nesta quinta-feira (1°), o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) voltou a criticar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e fez uma análise sobre o desempenho do petista no debate da Band. Na opinião do pedetista, o seu adversário não se posicionou sobre as falhas do governo dele e de Dilma Rousseff (PT).



Ao participar de um encontro com o Movimento Agenda 227, em São Paulo, o ex-governador do Ceará foi questionado das críticas que Lula recebeu ao não ser firme nas respostas quando confrontado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Ciro não se esquivou e detonou seu antigo aliado.

“Ali é o encantador de serpentes, que faz uma aposta, hipócrita, na ignorância [...] Ele quer que o povo se lembre o dia que teve crédito para comprar uma geladeira, porque no tempo dele todo mundo podia comprar, mas quer que o povo esqueça que foi para humilhação da inadimplência e do SPC. Isso é o lulapetismo”, comentou.

Ciro explicou quais os principais erros, na visão dele, dos governos Lula e Dilma. E revelou que nunca é rebatido com argumentos. “Quando falo isso, não tem resposta. É sempre ‘Paris’, ‘hipocrisia’. Não respondem isso aqui. São números”, provocou.

Por fim, o ex-governador acusou o PT de ser o responsável pela vitória do atual presidente Jair Bolsonaro, em 2018. “O pessoal votou no Bolsonaro como protesto pela corrupção generalizada e a crise econômica produzida pelo Lula”, concluiu.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.