Campanha de Lula revê tática e agora quer pelo voto evangélico

A campanha do ex-presidente Lula (PT) reviu a estratégia e planeja uma ofensiva pelo voto evangélico. Lula vai receber no próximo dia 9, em um encontro com pastores na Região Metropolitana do Rio, uma “carta de apoio” que vem sendo costurada pelo núcleo de evangélicos do PT junto a entidades e lideranças do segmento.

A nova fase da campanha ocorre em meio a pressões de aliados do petista por uma postura mais incisiva para disputar a preferência evangélica com Bolsonaro (PL), que tem consolidado sua vantagem nesta faixa do eleitorado.

Alguns líderes dentro do partido petistas têm defendido que o partido seja mais proativo em falar para outros públicos e busque não só lideranças chamadas “progressistas” ou “independentes”, mas também pastores de grandes denominações. Nesta sexta, a coordenação da campanha de Lula se reunirá com um comitê evangélico do PT para debater os próximos passos eleitorais.

O ex-presidente já passou a fazer acenos religiosos mais sutis, como em seu primeiro programa eleitoral, em que abriu sua fala fazendo um pedido “a Deus para que ilumine essa nação”.

A campanha de Lula criou na última semana diversas páginas voltadas para o público evangélico, com perfis no Instagram, Facebook, TikTok, Kwai e Telegram. Um deles, o “Evangélicos com Lula”, cita em suas publicações leis sancionadas em governos do PT que beneficiaram igrejas.

