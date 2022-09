Paulo Sergio/Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados

O presidente da Câmada dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas) deu início a 'movimentações' para tentar impedir que a medida provisória assinada por Jair Bolsonaro (PL) que adia e condiciona o pagamento dos recursos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2 à disponibilidade de orçamento volte ao Palácio do Planalto para nova discussão dos parlamentares.

Os textos aprovados pelos deputados previam pagamento este ano de R$ 3,8 bilhões para estados e municípios para serem utilizados na mitigação dos efeitos da pandemia de Covid-19 no setor cultural. Esses recursos seriam destinados pela Lei Paulo Gustavo.

Outro projeto também seria contemplado em 2023, num total de R$ 3,8 bilhões da Lei Aldir Blanc 2, destinados aos governos estaduais e municipais, por um período decinco anos.

O adiamento dos repasses fazem com que o caixa do governo tenham uma sobra de recursos, o que agrada os parlamentares pois esse montante pode ser distribuídos na forma de RP9, conhecido popularmente como "Orçamento Secreto".

