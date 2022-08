Divulgação Fabiano Mundstein

Ganhei de presente de aniversário uma blusa branca que não gostei. Fui à loja, mas eles informaram que não fazem a troca de peças brancas. Isso é permitido? (Laura Silva, Copacabana)

A troca de produtos, sem defeito, não é obrigatória. Cada loja pode estabelecer a sua própria política de troca, explica o advogado Fabiano Mundstein. “Neste caso, a loja, pode sim, se negar a trocar uma peça branca. Mas atenção! É indispensável que essa informação seja passada ao consumidor no momento da compra. Seja através de avisos por escrito, informações na etiqueta ou pelo vendedor”, completa o advogado.

Mesmo sem essa obrigatoriedade, muitos estabelecimentos fazem a troca de produtos como cortesia. Por isso, é importante que o consumidor sempre observe as condições e políticas da loja para realização da troca. Além disso, não se esqueça de exigir a nota fiscal.

Em caso de defeito, a lei garante um prazo de 30 dias para produtos não duráveis, como roupas, e 90 para produtos duráveis, como eletrônicos por exemplo, salientam os advogados do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo email jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

