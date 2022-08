Divulgação - 17.08.2022 Paraná Pesquisas: Lula tem 41,3%; Bolsonaro está com 37,1%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com 41,3% das intenções de voto no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 37,1%. Os números são do último levantamento feito pelo Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira (31). Os dois candidatos mantiveram o patamar da última pesquisa realizada, em 24 de agosto, quando o resultado havia sido de 41,7% para o petista a 37% para o presidente.

Brancos e nulos são 5,9%. Não sabem ou não responderam correspondem a 4%. Veja os números completos na sequência:





2º turno

A pesquisa também testou um eventual 2º turno entre Lula e Bolsonaro. O petista venceria com 47,8%, contra 40,8% do atual presidente. Brancos, nulos ou nenhum somam 8,3%. Não sabem ou não responderam, 3,1%.

Metodologia

O levantamento ouviu 2.020 eleitores, de 26 a 30 de agosto de 2022. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais em um intervalo de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-03492/2022.

