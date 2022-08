Reprodução - 30.08.2022 Daniel Silveira e sua esposa, Paola da Silva Daniel

Os perfis do Instagram e do Twitter da advogada Paola da Silva Daniel (PTB-RJ), mulher de do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), foram bloqueados pela Justiça.

A ordem, que também inclui o bloqueio das contas bancárias da candidata a deputada federal, é uma determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, de 25 de agosto.

Segundo o ministro, Paola estaria ajudando Daniel a burlar uma ordem da corte.

Ao acessar as redes sociais de Paola são exibidas as seguintes mensagens:

Reprodução - 30.08.2022 A conta da mulher de Daniel Silveira foi bloqueada pela Justiça



O deputado pelo PTB do Rio de Janeiro está proibido de usar as redes sociais e frequentar eventos políticos desde abril, quando foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão por atacar instituições democráticas. Paola postou recentemente em uma de suas redes sociais vídeo do marido chamando Alexandre de Moraes de “mentiroso da República”.

Em nota, o ministro escreveu o seguinte:

“Os perfis criados nas redes sociais se revelam como um artifício utilizado pelo réu Daniel Lúcio da Silveira para reproduzir o conteúdo que já foi objeto de bloqueio nestes autos, burlando decisão judicial. Assim, a utilização das redes sociais de sua esposa, criados com a intenção de se esquivar dos bloqueios determinados, deve ser restringida.”

Moraes também proibiu a mulher de Silveira de criar outros perfis, em caso de descumprimento, a candidata deverá pagar uma multa diária de R$ 15.000.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.