Reprodução/Ansa - 14.08.2022 Visita de Pelosi provocou intensos exercícios militares em Taiwan

Forças Armadas de Taiwan dispararam, nesta terça-feira (30), tiros de "advertência" contra um drone chinês que sobrevoava a ilha. De acordo com um porta-voz de Taipei, o drove voltou à China após os disparos.



A reação foi registrada no mesmo dia em que a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen dizer que ordenou que militares tomassem “fortes contramedidas” contra o que ela chamou de provocações chinesas.

Taiwan já demosntrou incômodo diversas vezes por drones chineses sobrevoarem um grupo de ilhas taiwanesas localizadas perto da costa da China. A ações seriam parte de execícios militares de Pequim.

As tensões entre Pequim e Taipei aumentaram após Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, visitar Taiwan. Chineses entenderam que a viagem, mantida em sigilo durante algumas semanas, foi uma provocação por parte dos norte-americanos.

Como reação, o exército chinês realizou, no dia 4 de agosto, maiores manobras militares que já fez no Estreito de Taiwan, um corredor comercial vital da região.



O Ministério da Defesa de Taiwan registrou o lançamento de diversos mísseis balísticos nas águas do norte e do sul da ilha. Como resposta, o governo do território ativou seus sistemas de defesa antimísseis.

