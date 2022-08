Reprodução - 28.08.2022 Vera Magalhães

Após ser atacada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL ), neste domingo (28), durante debate na Band, a jornalista Vera Magalhães se pronunciou dizendo que o político 'não gosta de ser questionado por mulheres' e afirmou que o madatário se prejudicou ao atacá-la.

A jornalista disse ao colunista do UOL Kennedy Alencar que o chefe do Executivo "teve uma atitude absolutamente descontrolada, desnecessária" que, em sua visão, é "prejudicial a ele mesmo".

"Ele já fez isso em relação a mim e a outras jornalistas mulheres, é da natureza dele, ele não gosta de ser questionado por mulheres", disse Vera.

Ainda de acordo com a jornalista, a postura de Bolsonaro "transformou o machismo, a misoginia e a falta de políticas públicas voltadas ao governo dele o principal tema do debate e ele teve que recorrer a um papel para dizer o que fez pelas mulheres".

O presidente atacou a jornalista ao responder uma pergunta direcionada para Ciro Gomes (PDT) que citou a vacinação durante a pandemia, Bolsonaro afirmou que Vera "é uma vergonha para o jornalismo brasileiro", que "dorme pensado" nele e tem "paixão" por ele.

"Vera, eu não poderia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim, você não pode tomar partido em um debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro", disse Bolsonaro.

Durante o debate, as candidatas Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil) se manifestaram contra a fala do presidente.

"Quando eu vejo homem sendo tchuchuca com outros homens e ser Tigrão pra cima das mulheres eu não aceito”, disse Soraya Thronicke.

