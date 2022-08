Reprodução/TV Band - 28.08.2022 Simone Tebet foi uma das mais atuantes nas críticas ao atual governo

Após o debate entre candidatos à Presidência na Band neste domingo (28), a candidata Simone Tebet, do MDB, foi quem mais conquistou novos seguidores no Facebook e no Instagram.

Somadas as duas plataformas a senadora teve 60,6 mil adesões entre meia-noite de domingo e o início da manhã desta segunda-feira, de acordo com dados inéditos obtidos por meio da plataforma de monitoramento Crowdtangle. Com isso, Tebet cresceu 14,3% e, agora, tem 482,7 mil usuários a acompanhando em suas redes (a maior parte pelo Instagram).

Os rivais Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), registraram as maiores adesões depois da senadora, em números absolutos. No Instagram e no Facebook, foram adicionados 50,7 mil novos seguidores à base bolsonarista (o candidato do PL soma 35,7 milhões de adeptos, com alta de 0,14%). O petista, por sua vez, tem 44,2 mil novos seguidores, chegando a 11,3 milhões no total (subiu 0,39%).

Ciro Gomes, do PDT, mobilizou 27,7 mil recém-interessados em suas publicações: um aumento de 1,1% no total de seguidores, que chegou a 2,4 milhões.

Felipe D'Ávila, do Novo, teve um ganho de 17,3 mil novos seguidores (somando 164,6 mil e alta de 11,7%) e Soraya Thronicke, do União Brasil, que arregimentou 13,3 mil usuários (tem, ao todo, 171,8 mil seguidores, subindo 8,4%).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.