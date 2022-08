Sérgio Lima - 29.08.2022 Rosângela Moro

A mulher do ex-juiz Sérgio Moro e candidata a deputada federal por São Paulo Rosângela Moro (União Brasil) afirmou, neste domingo (28), durante debate dos presidenciáveis na Band, que a presença de um ex-condenado concorrendo à Presidência da República 'envergonha o Brasil'.

Leia também Bolsonaro chama Lula de 'ex-presidiário' em direito de resposta

"Deixa triste um ex-condenado estar concorrendo à presidência. Mas é uma tristeza não do tipo 'desejo mal pro ex-presidente condenado'. Mas envergonha o país", disse Rosângela para os jornalistas da Folha de S.Paulo no hall de entrada do evento

Rosângela foi ao debate acompanhar Soraya Thronicke que é candidata à Presidência pelo União Brasil.

"Eu não guardo inimizade por nada nem ninguém. O caminho é o do debate", afirmou a candidata ao se referir ao petista que foi condenado pelo ex-juiz Sérgio Moro na Lava-Jato.

Nas redes sociais, Moro também comentou sobre o assunto dizendo que o ex-presidente "não tem condições" de discutir sobre corrupção em um debate. Veja:

Lula não tem condições morais de participar de um debate sobre corrupção. Ou ele mente ou ele foge das perguntas. Está completamente vulnerável a perguntas sobre este tema. — Sergio Moro (@SF_Moro) August 29, 2022

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.