Divulgação/Simone Tebet 27.08.2022 Tebet ainda criticou a disparidade salarial entre homens, mulheres, brancos e pretos

A candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, criticou a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a fome no Brasil. A senadora classificou Bolsonaro como insensível e disse que não haverá criança faminta caso seja eleita.

Em entrevista dada na sexta-feira (26), Bolsonaro colocou em xeque os registros de fome no Brasil. O candidato do PL questionou se “alguém vê alguém pedindo pão no caixa da padaria” e respondeu “não vê”.

Simone Tebet citou o caso de um garoto de 11 anos que ligou para a Polícia Militar de Minas Gerais pois estava há três dias sem comer.

"A partir de 1º de janeiro nenhuma criança dorme com fome no país", afirmou, em entrevista aos jornalistas.

"Vocês sabem que nós também olhamos, e muito, para os mais humildes, para os mais pobres", concluiu.

Neste sábado (27), Simone Tebet participou do lançamento das candidaturas do deputado federal e presidente do MDB, Baleia Rossi, e do deputado estadual Léo Oliveira, em Ribeirão Preto (SP). A candidata ainda visitou o Hospital de Amor, em Barretos, antes de retornar a capital paulista para gravar programas eleitorais.

Aos jornalistas, Tebet aproveitou para criticar a disparidade salarial entre homens e mulheres. Ela ainda citou a diferença entre os vencimentos entre brancos e pretos.

"Hoje, uma mulher ganha menos 20% executando as mesmas tarefas e, se for preta, ganha 40% a menos".