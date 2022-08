Reprodução/TV Globo - 25.08.2022 Lula confirmou ida ao debate em publicação no Twitter

O ex-presidente e candidato ao Planalto pelo PT, Luís Inácio Lula da Silva, confirmou sua participação no debate presidencial da TV Bandeirantes, marcado para este domingo (28). A informação foi publicada nas redes sociais de Lula na tarde deste sábado (27).

O petista cogitou não participar do encontro entre os presidenciáveis após o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), também ter estudado recuar da participação do debate. Bolsonaro, no entanto, declarou que deve ir ao encontro.

"Nos vemos na Band amanhã, 21 horas", disse Lula no Twitter, com uma foto se sua agenda de amanhã.

Nos vemos na Band amanhã, 21 horas. pic.twitter.com/TvRUqtLDzv — Lula 13 (@LulaOficial) August 27, 2022

O encontro entre Lula e Bolsonaro é o mais esperado para o primeiro debate entre os presidenciáveis. O petista e o atual chefe do Planalto são os mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto.

Embora tenham se comprometido a participarem do encontro, os candidatos ficaram receosos dos ataques que devem sofrer no debate. A tensão foi atenuada após as campanhas terem analisado a saída positiva de Lula na entrevista feita ao Jornal Nacional, na última quinta-feira.

O debate da TV Bandeirantes acontecerá neste domingo às 21h. O iG acompanhará toda a movimentação dos candidatos.