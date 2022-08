Reprodução/TV Globo - 26.08.22 Simone Tebet prometeu erradicar a miséria no Brasil

Duranta a sabatina do Jornal Nacional da Rede Globo nesta sexta-feira (26), a candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) afirmou que seu partido, MDB, tentou puxar seu tapete.

"Tentaram puxar meu tapete até pouco tempo atrás". E acrescentou: "Tive que enfrentar uma maratona com muitos obstáculos, tivemos oito candidatos e eu permaneci. Tentaram numa fotografia recente levar o partido para o ex-presidente Lula, judicializaram, Renata, a minha candidatura".

O MDB fez parte de diversas reuniões sobre a terceira via, uma frente alternativa aos eleitores. Em maio deste ano, a senadora foi escolhida em conjunto, pelos partidos do PSDB, Cidadania e MDB para disputar a Presidência da República. As legendas ficaram entre o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e Tebet.

Durante a entrevista, ela prometeu que se eleita, seu governo será transparente e que irá apostar em igualdade de gênero.

"O meu governo vai ser transparente. O primeiro projeto que eu vou pedir para pautar na Câmara dos Deputados é igualdade salarial entre homens e mulheres".

Outros entrevistados

No dia 22 de agosto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o primeiro entrevistado no principal jornal da Globo . A entrevista do atual chefe Executivo do país ficou marcada pela afirmação de que ele respeitará os resultados das eleições e por mentiras relacionadas ao seu comportamento diante da pandemia.

Ciro Gomes (PDT), na terça-feira (23), foi o segundo a participar da sabatina. Falas sobre a reavaliação dos ataques a Lula e Bolsonaro durante a campanha e elogios à conduta de Doria durante a pandemia foram os destaques da entrevista.

Na quinta-feira (25), foi a vez do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participar da sabatina do jornal. O petista falou sobre o escândalo da Lava-Jato, chamou Bolsonaro de 'bobo da corte' e citou o vice, Geraldo Alckmin, mais de dez vezes durante a entrevista. Nesta sexta-feira (26), Simone Tebet (MDB) fecha as sabatinas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.