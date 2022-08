Reprodução: Jovem Pan - 26.08.2022 Afirmação de Bolsonaro foi dada nesta sexta-feira (26), para o programa Pânico, da Jovem Pan

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (26) que, embora a esquerda prometa picanha para todo mundo, não há filé mignon para toda a população. As declarações foram dadas no programa Pânico, da Jovem Pan. A fala de Bolsonaro é uma reposta às falas do ex-presidente Lula (PT), que afirmou na noite de quinta (25), em sabatina no Jornal Nacional, da Rede Globo, que o brasileiro quer voltar a comer picanha e tomar cerveja.

Segundo Bolsonaro, o preço da carne é caro porque a pecuária exige muito espaço nas fazendas. Para ele, o fato que não mudará nem no Brasil nem no restante no mundo.

"O mundo cresce mais ou menos 50 milhões de habitantes por ano. Vamos bater 8 bilhões (de habitantes) daqui a pouco. Há uma pressão enorme por consumo de alimentos. Quando você vê, por exemplo, a área utilizada para agricultura e pecuária, há uma diferença muito grande. Quando você quer usar para pecuária você gasta muito terreno para isso", afirmou.

"O Brasil é mais ou menos 8% para agricultura e o dobro para pecuária. A Europa, na média, está em torno de 50%, e é para agricultura. A picanha custa caro, né? Um boi ali no pasto ele ocupa, não sei, peço ao Marcos Montes que me ajude quantas cabeças por hectare, eu vou chutar aqui umas quatro, chutando, não tenho certeza, e seria uma grande propriedade para você fazer isso daí, para você criar boi. E eu sempre digo: a esquerda vende a ilusão de picanha para todo mundo. E eu digo: não tem filé mignon para todo mundo. Em lugar nenhum do mundo", completou.

Ainda no programa, o presidente disse que ligou para um "colega" no Reino Unido, que é interlocutor e alega ganhar um salário de US$ 9 mil e, na ocasião, perguntou a ele sobre o consumo de carne. O homem, então, teria dito: "Bolsonaro, é um bifinho por semana. E é assim com todo mundo".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .