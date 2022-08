Flickr/TSE Moraes proíbe campanha do governo sobre os 200 anos da independência

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, decidiu proibir uma campanha publicitária do governo federal sobre os 200 anos da Independência do Brasil. O slogan seria "o futuro escrito em verde e amarelo".

Segundo o magistrado, a ação do governo tem "viés político da campanha, conforme se extrai de vários trechos das peças publicitarias". Moraes ainda destacou alguns trechos da propaganda que justificam a decisão:

"Brasil. A nação de um povo heroico."

"Somos, há 200 anos, brasileiros livres graças à coragem constante. Porque a mesma coragem de Dom Pedro existe ainda hoje em milhões de Pedros Brasil afora."

"A mesma bravura de Maria Quitéria existe em Marias empreendedoras por todo o País. Somos uma nação independente, que está escrevendo um futuro melhor. 200 anos de Independência do Brasil."

"O futuro escrito em verde e amarelo. #FuturoVerdeAmarelo”

Para Alexandre de Moraes, "trata-se de slogans e dizeres com plena alusão a pretendentes de determinados cargos públicos, com especial ênfase às cores que reconhecidamente trazem consigo símbolo de uma ideologia politica".

O Brasil vai comemorar 200 anos de independência no dia 7 de setembro. As comemorações incluíram, até o momento, a chegada do coração de D. Pedro 1º (1798-1834), 1º imperador do Brasil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.