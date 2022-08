Reprodução/YouTube - 20.08.2022 Geraldo Alckmin discursando no Anhangabaú

O candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), ficou muito satisfeito com o protagonismo dado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a ele. O ex-governador de São Paulo foi citado inúmeras vezes pelo petista durante a sabatina no Jornal Nacional e o indicou como peça fundamental de um possível governo a partir de 2023.



Ao longo da entrevista, Lula declarou que “sabe como fazer” e conseguirá “realizar um bom governo”. Para defender sua tese, ele destacou a sua experiência, ressaltando que administrou o Brasil em duas oportunidades (2003-2010), além de ter feito a sua sucessora, Dilma Rousseff (PT).

No meio da sua resposta, ele falou da experiência de Alckmin como governador de São Paulo, já que o médico foi responsável pelo o estado paulista em quatro oportunidades, além de ter sido de Mário Covas durante seis anos.

Conforme apurou a reportagem, estava programado que Lula citaria Geraldo na sabatina, mas o destaque foi muito maior do que todos estavam esperando. O ex-presidente explicou aos aliados que o ex-governador terá total protagonismo no seu governo, principalmente no diálogo com o Congresso e setores mais conservadores, como dos evangélicos e dos agropecuaristas.

Interlocutores revelaram que Alckmin ficou muito contente com a postura do petista. Na avaliação dele, Lula tem seguido a risca o combinado feito entre os dois durante as negociações para formar a chapa. O ex-presidente já deixou claro que o ex-mandatário do governo de São Paulo terá grande peso na possível gestão deles.

