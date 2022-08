Reprodução Lula (PT) na propaganda eleitoral do candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD)

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve destaque no primeiro dia de horário eleitoral de Minas Gerais. O petista foi o presidenciável mais mencionado nas peças de campanha e discursou nas propagandas do candidato ao governo Alexandre Kalil e ao Senado Alexandre Silveira, ambos do PSD.

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), somente participou da propaganda de candidatos a deputado federal do seu partido. Os candidatos ao governo e ao Senado apoiados pelo pelo presidente, Carlos Viana (PL) e Cleitinho Azevedo (PSC), respectivamente, não tiveram as peças de campanha veiculadas no primeiro dia de horário eleitoral, fato que diminuiu a exposição do presidente. Nenhum outro presidenciável foi mencionado.

