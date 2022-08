Reprodução/Youtube Ciro Gomes em sabatina do O GLOBO, Valor e rádio CBN

Em sabatina organizada pelos jornais O GLOBO e Valor Econômico e pela rádio CBN , na manhã desta sexta-feira (26), o candidato Ciro Gomes (PDT) respondeu 'se vai apoiar Lula', caso as eleições tenham 2º turno.

O presidenciável respondeu de imediato e afirmou que sua candidatura vai disputar a segunda etapa.

"Eu estarei no segundo turno", afirmou o candidato.

O jornalista Fernando Exman, do Valor Econômico, insistiu na pergunta reafirmando um cenário onde Ciro não estivesse na disputa 2º turno.

"O senhor apoiaria Lula no 2º turno?".

"Nem sob tortura eu admito essa ideia" , respondeu.

Milton Jung, jornalista da CNB, questionou por que o 'discurso' do candidato não se reverte em 'intenção de votos'.

Um pouco incomodado, Ciro respondeu. "Você acha pouco? Eu recebi mais de 14 milhões de votos".

"Não é uma questão de pouco ou muito, não é suficiente", interviu Jung.

"Ok. Eu não 'tô' na área disponível. Vamos lá! Por que o Collor foi eleito e não o Covas, o Brisola, Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves. Isso diz sobre o Aureliano Chaves, sobre o Covas, Brisola ou diz do nosso povo? E pior, das mediações que enganam e mentem pro nosso povo?", rebateu.

