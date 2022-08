Reprodução/Youtube Malafaia chama Alexandre de Moraes de "desgraçado"

Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (24), o pastor Silas Malafaia chamou Alexandre de Moraes , presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), de “desgraçado” ao questionar o inquérito das fake news.



O conteúdo postado no YouTube tem o título “VERGONHA! O DESGRAÇADO QUE RASGA A CONSTITUIÇÃO”, e Malafaia chama de “imoral e ilegal” o inquérito que tem Moraes como relator. Sem citar o nome do magistrado, o pastor fez alguns ataques.

“Esse desgraçado é vítima, delegado, promotor e juiz. Nem na inquisição se viu isso. É uma aberração que mancha o Judiciário brasileiro”, afirmou. Em seguida, Malafaia enfatiza que Moraes “rasga a Constituição” e ressalta que os brasileiros vivem em um “Estado policial''.

“Estamos vivendo um Estado policial, igual ao nazismo, ao fascismo, ao comunismo. Isso aqui é Nicarágua, China, Coreia, Cuba e Venezuela? Que vergonha. Onde vai a democracia Brasileira?

O pastor questiona ainda se algumas instituições, como OAB, imprensa, Senado e ministros do STF não vão fazer nada para impedir as ações do presidente do TSE.



Por fim, enquanto Silas declara que o povo é o “supremo poder de uma nação”, aparece na tela a frase “7 de setembro todo o povo nas ruas!”, convocando os espectadores para os atos que serão realizados no país.

“O povo é o supremo poder de uma nação. E quando um povo se revolta ninguém segura. O povo brasileiro vai dar a resposta.”

