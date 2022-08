Reprodução/YouTube Cara a Tapa 13.08.2022 Bolsonaro afirma que a Amazônia "é e sempre será dos brasileiros"

O presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu, nesta quinta-feira (25), a um discurso feito por Geraldo Alckmin (PSB), onde o candidato a vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirma que a devastação da Amazônia oferece os maiores riscos para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.



Em suas redes sociais, o atual chefe Executivo do país afirmou que os ataques foram feitos por pessoas que não têm autoridade para fazê-los, e que "a Amazônia é e sempre será dos brasileiros".

"Nenhum desses que nos atacam possui autoridade para fazê-lo. Se queriam uma linda floresta para chamar de sua, que tivessem preservado as de seu próprio país. A Amazônia é e sempre será dos brasileiros. Nossa soberania está acima de tudo e com a vida nós sempre a protegeremos!", enfatizou o candiato à reeleição na sua conta oficial do Twitter.

Em sua primeira conversa com jornalistas desde que assumiu definitivamente o posto na chapa, Alckmin ressaltou ainda que o desmatamento pode atrapalhar a imagem do agro brasileiro para o resto do mundo.

"Hoje o maior perigo para o agro brasileiro é a devastação da Amazônia. Pode ser um entrave na venda para o mundo em razão das questões ambientais", afirmou o ex-governador de São Paulo.

O candidato a vice-presidente na chapa de Lula também defendeu que a campanha visa pautas como a ampliação de crédito, de seguro agrícola e integração de modais. Ele ainda ressaltou ser necessário ampliar mercados.

