Reprodução/YouTube - 20.08.2022 Geraldo Alckmin





Escalado para realizar uma ponte entre Lula (PT) e o agronegócio, o cadidato a vice-presidente pela chapa do petista Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta quinta-feira (25) que "o maior perigo para o agro brasileiro é a devastação da Amazônia". Ele também ressaltou que o descaso com a floresta pode ser um entrave na venda para o mundo em razão das questões ambientais.

Em sua primeira conversa com jornalistas desde que assumiu definitivamente o posto na chapa, o ex governador de São Paulo revelou que a campanha discute também uma pauta de logística, com ampliação de crédito, de seguro agrícola e integração de modais. Para além disso, Alckmin defendeu ser necessário ampliar mercados.

"Estamos muito dependentes da China. Precisamos conquistar novos mercados. Se fizer acordo Mercosul-União Europeia dá um salto de mercados", afirmou Alckmin.





De acordo com apuração da agência Reuters, se eleito, Lula pretende revisar o acordo assinado pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) que, até hoje, não foi adiante. Isso ocorre por resistência dos europeus a ratificá-lo, devido ao crescimento do desmatamento e das queimadas na região Amazônica na gestão do atual presidente.

A campanha do petista busca não só conversar sobre as questões ambientais, mas também pressionar os europeus para que cedam no mercado agrícola. Justamente pelo fato de na avaliação do PT, o acordo foi excessivamente benéfico para os europeus.