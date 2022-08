Reprodução/Youtube - 25/08/2022 Simone Tebet (MDB) durante sabatina nesta quinta-feira (25)

A candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) , afirmou, nesta quinta-feira (25) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) "não têm coragem" de comparecer aos debates eleitorais por não terem proposta para o Brasil.

"Quero apresentar propostas reais e acabar com essa polarização que está levando o Brasil para um populismo. Os dois que mais pontuam não estão tendo coragem de se apresentar o Brasil porque não têm proposta. Eles têm projeto de poder, não de país", disse a candidata durante sabatina ao O Globo, Valor e CBN.

Tebet também criticou a privatização da Petrobras e o ministro da Economia, Paulo Guedes. “Sou liberal na economia, mas não sou nem fiscalista sem alma e muito menos me aproximo desse pseudo liberalismo do atual ministro da economia”. E acrescentou: "Temos mais ou menos 49 estatais, mais de 100 subsidiárias. Queremos critérios, não é privatizar por privatizar".

Assim como o candidato Ciro Gomes (PDT), a senadora afirmou que não irá se candidatar a reeleição caso vença as eleições deste ano e criticou os ex-presidentes Lula, Dilma e o atual mandatário Jair Bolsonaro, mas elogiou o governo de Michel Temer (MDB).

“Eu era a favor da reeleição. Mas o Lula criou o mensalão para se reeleger, depois o petrolão. A Dilma quase quebrou uma estatal. O Bolsonaro tem o orçamento secreto. O Temer fez um bom governo não apenas por ser um estadista, mas por saber que o mandato acabaria”, afirmou.

Pesquisas eleitorais

Simone Tebet aparece em quarto lugar das intenções de voto, segundo o último levantamento Datafolha divulgado no dia 18 de agosto. O ex-presidente Lula lidera com 47%. Jair Bolsonaro tem 32% e Ciro Gomes, 7%. A senadora marca 2%.

