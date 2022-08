Divulgação - 27.07.2022 Guimarães tem 15 anos de experiência na área da administração pública

Braço direito do presidente da Executiva Estadual do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi, o ex-assessor na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional de São Paulo Adriano Guimarães concorre ao cargo de deputado federal por SP pelo Progressistas (PP).

Ao iG , Guimarães conta que a campanha está indo "muito bem", fato que ele atrela ao trabalho feito em conjunto com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia ao longo dos últimos três anos, no Palácio dos Bandeirantes. Segundo ele, foi possível organizar lideranças e pessoas engajadas nas causas deles por todo o estado paulista.

O principal objetivo da campanha, diz, é que informações sobre o trabalho desenvolvido nesses três anos chegue ao maior número de eleitores possível, sobretudo no que se refere ao desenvolvimento regional. Para ele, é fundamental que as pessoas reconheçam a continuidade desse trabalho, com a reeleição de Garcia.

Devido aos 15 anos de experiência na área da administração pública e pelo trabalho que fez na Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo (SDR-SP), surgiu o convite de Vinholi para que ele se candidatasse a deputado.

Após formação da coligação entre o PP e o PSDB para apoiar o atual governador do estado, Rodrigo Garcia, à reeleição, Guimarães foi chamado pelo Progressistas para concorrer ao cargo. O nome do ex-assessor tem como objetivo fortalecer a sigla na construção de uma parceria para a reeleição de Garcia ao governo do estado.

"Para mim, significa uma honra enorme ter a indicação do governador para concorrer a essa vaga ao Congresso. É um reconhecimento de um trabalho que a gente desenvolveu ao longo desses três anos. Fica só um sentimento de gratidão", afirma Guimarães.

De acordo com levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas na terça-feira (23), Garcia aparece em terceiro lugar na corrida pelo governo, com 15,6% das intenções de voto. O governador aparece atrás do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que tem 32,4%, e do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que marca 23,4%.

Guimarães descreve o governo de Garcia como algo que "São Paulo nunca viu igual", "municipalista" e com um "olhar sensível" às causas de todos os municípios, principalmente na área social e da saúde.

"Tem sido muito importante o apoio dele e é muito importante a reeleição dele para dar continuidade a todo esse trabalho que tem sido feito no estado de São Paulo", diz.

Pela atuação na administração pública, Guimarães foi apelidado por prefeitos e vereadores como "amigo dos municípios". Durante o trabalho na Secretaria, Guimarães já atingiu a marca de mais de 480 cidades paulistas visitadas. Também já auxiliou prefeitos e vereadores sobre iniciativas em diversos programas, como o Vale do Futuro, Pontal 2030, Sudoeste + 10, Viva o Vale, Parcerias Municipais, Canal Direto- SP + Perto, SP + Consórcios, Cidades Inteligentes, Nova Regionalização do Estado, a criação dos Parlamentos Regionais, a lei do ICMS Ambiental), e instalação de espaços como (Casa da Mulher, Casa da Juventude, Casa Afro SP e Quali Vida).

