A presidenciável Simone Tebet ( MBD) participa na manhã desta quinta-feira (25) na sabatina dos jornais O GLOBO, Valor e rádio CBN. A candidata, que é representando do agronegócio no Senado, disse que é a favor da demarcação de Terras Indígenas e que apoiou uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional), para agilizar as desapropriações em áreas que pertencem aos povos originários.

"Conseguimos aprovar uma (PEC) que diz o seguinte, se por razão a FUNAI comprova que aquela área foi ocupada pelos povos originários, essa área, pagasse uma indenização prévia, justa e em dinheiro ao proprietário, desde que ele tenha posse mansa, pacífica, comprovada em cartório e não é para Amazônia, é para os demais estados com Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e algumas regiões e a partir daí se entrega aos povos originários", argumenta.

Simone Tebet disse o país precisa encontrar um equilíbrio entre a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento do agronegócio.

"Este equilíbrio que faltando ou é agronegócio ou é meio ambiente. As duas coisas tem que viver em equilíbrio", disse Tebet.

Além disso, a presidenciável afirma que é contra invasões de terras.

"Eu sou a favor da paz no campo. Eu sou contra a invasão de qualquer lado. Tanto invasão de áreas públicas, de grileiros, mineradores ilegais, invasores de desmatam", afirma a candidata.

Sobre o desmatamento na Amazônia , Tebet se posicionou contra e promete reduzir a zero o desmatamento ilegal na floresta.

"Vai ser desmatamento da Amazônia ilegal zero , e também outros biomas, porque eu venho do Pantanal e isso está acontecendo inclusine no meu bioma. Tudo se resolve dentro da lei. Eu a favor da demarcação de áreas indígenas com estudo antropológico. Mas sou contra a invasão dessas áreas antes. Seja por um lado, seja por outro", argumenta.

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se negaram a participar da próximas sabatinas organizadas pelo grupo de veículos de imprensa organizadores das sabatinas.

A candidata Simone Tebet (MDB) aproveitou a deixa e abriu sua apresentação em tom de crítica aos candidatos.

"Os dois não têm coragem [de comparecerem na sabatina] por não terem proposta" , criticou.

