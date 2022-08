Reprodução/Jovem Pan - 25.08.2022 Pedetista não é favorável ao método de escolha dos ministros da Corte

Nesta quinta-feira (25), o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) criticou o STF (Supremo Tribunal Federal) ao dizer que a Corte está muito “aquém” de sua história. Ele também disse que há falhas na forma que os ministros são indicados para a instituição.



Em sabatina promovida pela Jovem Pan, o ex-governador do Ceará foi indagado sobre sua opinião em relação ao STF. Por conta disso, o pedetista demonstrou insatisfação com as ações do Supremo, mas deixou claro que é preciso respeitar as decisões dos magistrados.

“Acho o Supremo muito aquém da grandeza histórica que o Brasil espera e precisa. Mas sou contra impeachment de qualquer um, porque impeachment é para o cometimento de crime de responsabilidade. A gente não pode estar vulgarizando isso”, opinou. “Nós brasileiros devemos acatar a palavra da Suprema Corte, isso é chave da estabilidade”.

Ciro ainda disse que as indicações feitas pelos últimos presidentes foram na base da amizade, não atendendo critérios técnicos previstos pela Constituição Federal.

“A Suprema Corte é exclusiva a cidadãos que tenham reputação ilibada e notório saber jurídico. O que tem acontecido no Brasil nessa governança política trágica que estou tentando denunciar? Nós temos visto presidente após presidente mandando os amigos, que nem sempre respondem aos dois requisitos”, acrescentou.

O pedetista deixou claro que não é favorável que a aprovação de um ministro seja feita pelo Senado Federal. “O Senado, que faz o filtro disso, também não pode fazer aquilo que tem acontecido. Réus, ou potenciais réus, aprovando ou desaprovando ministros que, por sua vez, interferem no processo político partidário brasileiro, como está acontecendo hoje”, concluiu.

