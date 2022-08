Divulgação Nova pesquisa mostra que Lula continua a frente de Bolsonaro nas intenções de voto

Novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na manhã desta quarta-feira (24) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança pela corrida ao Planalto. O petista, segundo os dados, aparece com 41,7% das intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 37%.

A distância entre os dois primeiros colocados é de 4,7 pontos percentuais, superando a margem de erro da pesquisa de 2,2 pontos percentuais.

Ainda no cenário estimulado — quando os candidatos são apresentados aos entrevistados —, o nome de Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 7,3%, seguido de Simone Tebet (MDB), que tem 2,7%.

Em relação à pesquisa divulgada em julho deste ano, os quatro candidatos oscilaram dentro da margem de erro. À época, Lula tinha 41,1%, Bolsonaro, 35,1%, Ciro, 7,4%, e Tebet, 2,2%.

Neste levantamento, os outros candidatos, como Pablo Marçal, Vera Lúcia, Eymael, Felipe D’Ávila, Leonardo Péricles, Roberto Jefferson, Sofia Manzano e Soraya Thornicke pontuaram menos de 1%.

Brancos e nulos somam 6% e os que não responderam ou não sabem, são 4,1%.

Veja os resultados do cenário estimulado:

Pesquisa espontânea

No cenário espontâneo — quando os nomes não são apresentados aos entrevistados —, Lula também aparece na primeira posição, com 30%, e Bolsonaro tem 26,5%.

Em seguida, estão Ciro Gomes, com 2,7%, e Tebet, com 1%. Os demais, não pontuam mais que 1% cada. Outros nomes citados somam 0,1%.

Brancos e nulos são 5,9% e os que não sabem ou não responderam, 33,3%.

Veja os resultados do cenário espontâneo:

Lula: 30%

Bolsonaro: 26,5%

Ciro Gomes: 2,7%

Simone Tebet: 1,0%

Pablo Marçal: 0,2%

Eymael: 0,1%

Felipe D'Avila: 0,1%

Sofia Manzano: 0,1%

Soraya Thronicke: 0,1%

Outros nomes citados: 0,1%

Brancos / nulos / nenhum: 5,9%

Não sabe / não respondeu: 33,3%

Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu 2.020 eleitores pessoalmente em 26 Estados e Distrito Federal e em 162 municípios brasileiros entre os dias 19 e 23 de agosto. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o no BR-03138/2022 e tem nível de confiança de 95%.

