Reprodução O empresário José Koury, dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro

Integrante de um grupo de WhatsApp que foi alvo de operação da Polícia Federal na terça-feira por trocar supostas mensagens golpistas, o empresário José Koury, dono do Barra World Shopping, se manifestou hoje sobre o caso.

Ele diz que é um defensor da democracia e que vai respeitar a decisão das urnas, além de dar um apoio integral ao eleito.

"Tenho 64 anos, trabalho pelo menos 12 horas por dia, desde os 16 anos de idade, e sempre fui defensor da DEMOCRACIA e da livre liberdade de expressão e de pensamento", afirma Koury. "Aquele que for eleito, seja de que partido for, terá nosso apoio integral", completa.

O empresário afirmou que os "prints exibidos pela mídia foram usados completamente fora do contexto em que foram postados. O referido grupo de whastapp tem mais de 200 participantes, de diversas ideologias políticas, num amplo espaço de debate, plural e democrático".

De acordo com Koury, no entanto, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, tomou sua decisão "que lhe pareceu correta" com base em denúncias e matérias jornalísticas.

O dono do Barra World Shopping acredita que a informação de que empresários defendiam um golpe é "fantasiosa", já que, segundo ele alega, o grupo tinha empresários de direita, esquerda e centro.

"Pensar em organizar uma 'conspiração' dentro de um grupo de WhatsApp com cerca de 200 pessoas com tendencias políticas de esquerda, direita e até mesmo de centro, onde a maioria nem se conhece, me parece uma teoria muito fantasiosa. Eu por exemplo só conheço pessoalmente duas ou três pessoas do grupo", diz ele.

