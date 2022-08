Reprodução - 24.08.2022 Tarcísio de Freitas durante sabatina

Durante a sabatina a organizada pelo Estadão, em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), na manhã desta quarta-feira (24), o candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas afirmou que o estado tem uma 'vocação ferroviária' que deve ser utilizada.

Segundo Freitas, apesar dos trens já não serem tão utilizados no em São Paulo ainda há uma oportunidade promovendo o transporte de passageiros.

"São Paulo tem uma vocação ferroviária que a gente tem que utilizar. Nós temos várias cidades 'cortadas' pelos trilhos dos trens, os trens foram parando de operar à medida que o tempo foi passando, mas nós temos uma grande oportunidade aí, a de promover o transporte ferroviário de passageiros."

Ainda de acordo com o político, o que iria financiar o transporte não seriam apenas as tarifas, mas também as operações imobiliárias que, segundo ele, são uma 'fonte acessório importante de receita'.

"Aqui no Brasil as estações são só estações, são locais de transbordo, né, são pontos terminais onde você movimenta passageiros...você não teve a visão de transformar essas estações em centro de negócios, e quando você transforma esta estação em centro de negócios, você tá gerando receita."

O candidato ao governo do estado, ainda, pontuou que há uma possibilidade 'absoluta' da criação de trens intercidades, por exemplo, entre Campinas e São Paulo, o que poderia aliviar a chegada a capital, que segundo ele, já está 'estrangulada'.

Quem é Tarcísio de Freitas?

Tarcísio Gomes de Freitas, de 47 anos, nasceu no Rio de Janeiro e é um engenheiro, militar de reserva e político brasileiro.

Sua carreira no funcionalismo público iniciou-se em 2008, quando ingressou como analista de finanças e controle na Controladoria-Geral da União (CGU), durante o período atuou como assessor do diretor de auditoria da área de transportes. O militar da reserva também trabalhou como coordenador-geral de Auditoria da Área de Transportes da Controladoria

Após o impeachment de Rousseff, em 2016, Tarcísio recebeu outra função no governo de Michel Temer. Freitas se tornou secretário de coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), ligado à Presidência da República, e ficou no cargo até o final de 2018.

Já em 2019, no inicio do governo de Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas ganhou o cargo de ministro da Infraestrutura e passou a fazer parte do quadro da "ala militar do governo".

Em 31 de março de 2022, Tarcísio de Freitas deixou o ministério para concorrer ao governo de São Paulos e filiou ao partido Republicanos.

