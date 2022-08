Foto: Felipe Freitas Tarcísio durante sabatina

O candidato ao governo do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas afirmou, durante sabatina organizada pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), nesta quarta-feira (24), que o evento em que a carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral foi lida teve cunho político partidário.

"Eu questiono o simbolismo daquele evento, por que pra mim tinha cunho politico partidário, pra mim o cunho de oposição ao presidente estava muito claro, então, né, tinha...é engraçado que alguns signatários da carta, que são de partidos de esquerda, defendem ditadoras em outros países", afirmou.

"Então eu acho o 'fim da picada', pessoas assinando a carta, se dizendo defensores da democracia no Brasil, mas defendendo a ditadura na Nicarágua, a ditadura na Venezuela, defendendo outros regimes totalitários na América Latina, e a carta que eu defendo é a Carta Magna da Constituição", finalizou Freitas.

O documento foi uma reedição da "Carta aos Brasileiros" – lida em agosto de 1977 pelo professor de Direito Goffredo Telles Junior no Largo de São Francisco – idealizada por ex-alunos e a direção da Faculdade de Direito da USP que conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas.

Quem é Tarcísio de Freitas?

Tarcísio Gomes de Freitas, de 47 anos, nasceu no Rio de Janeiro e é um engenheiro, militar de reserva e político brasileiro.

Sua carreira no funcionalismo público iniciou-se em 2008, quando ingressou como analista de finanças e controle na Controladoria-Geral da União (CGU), durante o período atuou como assessor do diretor de auditoria da área de transportes. O militar da reserva também trabalhou como coordenador-geral de Auditoria da Área de Transportes da Controladoria

Após o impeachment de Rousseff, em 2016, Tarcísio recebeu outra função no governo de Michel Temer. Freitas se tornou secretário de coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), ligado à Presidência da República, e ficou no cargo até o final de 2018.

Já em 2019, no inicio do governo de Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas ganhou o cargo de ministro da Infraestrutura e passou a fazer parte do quadro da "ala militar do governo".

Em 31 de março de 2022, Tarcísio de Freitas deixou o ministério para concorrer ao governo de São Paulos e filiou ao partido Republicanos.

Veja quais são as propostas do candidato:

Assistência Social

Ampliar projetos de segurança alimentar e de transferência de renda;

Intensificar a criação de emprego em regiões vulneráveis;

Requalificar e ampliar o Programa Recomeço e o acesso a serviços de saúde via Cratod (Centro de Referencia de Álcool Tabaco e Outras Drogas);

Melhorar as condições e o perfil de comunidades terapêuticas para dependentes químicos;

Expandir centros de acolhimento para pessoas em situação de rua e dependentes químicos;

Educação

Implementar no estado a Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica, do MEC (Ministério da Educação), com a realização de avaliações de monitoramento de aprendizagem e uso de recursos pedagógicos;

Criar estratégias para a busca ativa dos alunos, com o objetivo de diminuir a evasão escolar;

Estabelecer novas e mais ambiciosas metas de aprendizagem para os alunos;

Aumentar a qualidade e a quantidade de recursos didáticos;

Ampliar a oferta de ensino integral;

Trabalhar nos jovens a educação socioemocional e cívica;

Criar política, junto com as prefeituras, para garantir atendimento de 100% da demanda por creches;

Saúde

Transformar São Paulo em referência no uso de telemedicina e saúde digital;

Fortalecer o atendimento na Atenção Primária em Saúde e sua integração com a Média e Alta Complexidade;

Dar mais agilidade aos serviços prestados na rede de Média e Alta Complexidade;

Reforçar o sistema de inteligência epidemiológica para rastrear e avaliar ameaças à saúde;

Rever, junto ao governo federal e aos municípios, as tabelas de remuneração, “para que sejam justas, sustentáveis e compatíveis com o porte, complexidade e qualidade (desfecho clínico)”;

Avaliar a entrega de medicamentos de alto custo na casa dos pacientes;

Investir em formação profissional e criar política de cargos e salários para profissionais da saúde;

Trabalhar no planejamento familiar e no acompanhamento pré-natal das mulheres;

Implementar serviços de longa permanência para idosos e pacientes crônicos;

Oferecer tratamento e reinserção social para dependentes químicos e pessoas com transtornos mentais.

Segurança Pública

Combater “sem trégua” o crime organizado, com o uso de tecnologia, inteligência policial, uso de informações financeiras e fortalecimento da atividade da polícia investigativa e técnico-científica;

Aumentar efetivo das polícias;

Rever política das câmeras corporais para os policiais;

Divulgar mapas inteligentes que detalhem quais, quantos e quando ocorreram crimes nas ruas do estado;

Enfrentar de forma integrada a desordem social, “devolvendo a paz e a tranquilidade noturna aos cidadãos das periferias”;

Impedir a formação de "cracolândias";

Investir na polícia técnico-científica e modernizar equipamentos de investigação;

Bloquear sinal de celular em todos os presídios;

Retomar o controle sobre os criminosos em unidades prisionais;

Investir em tornozeleiras eletrônicas;

Ampliar horário de atendimento e melhorar estrutura das Delegacias da Mulher;

Criar Abrigos Regionais Protegidos para a Mulher Vítima da Violência;

Tributos

Reduzir alíquotas do ICMS;

Reduzir a alíquota do IPVA de 4% para 3%;

Reduzir a taxa de licenciamento cobrada pelo Detran;

Desenvolvimento e infraestrutura



Estimular a formalização de atividades econômicas dentro das favelas;

Ampliar e facilitar o acesso a crédito pelo Banco do Povo;

Fomentar aeroportos e voos regionais;

Concluir obras do Rodoanel Norte;

Ampliar linhas de metrô em São Paulo;

Implementar o trem Intercidades, contratando a operação da linha entre Americana e São Paulo. Iniciar estudos e projetos para segunda linha, ligando Sorocaba a São José dos Campos;

Ampliar programa de revitalização e manutenção de estradas vicinais;

Implantar sistema de monitoramento nas rodovias, para reduzir acidentes;

Implantar serviço de Wi-Fi nas rodovias;

Habitação

Aumentar oferta de habitação com fomento do Estado e parcerias com a iniciativa privada;

Aprimorar e intensificar programas estaduais de habitação;

Serviços públicos

Criar programa único para atendimento ao cidadão, com serviços disponíveis a semana toda, 24 horas;

Adotar meios de pagamento digital (Pix, cartão de crédito e cartão de débito) para todas as custas, tarifas e tributos que o cidadão tiver que pagar ao Poder Público.

