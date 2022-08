Reprodução/ Flickr Ministério da Infraestrutura Tarcísio de Freitas

Tarcísio Gomes de Freitas, de 47 anos, nasceu no Rio de Janeiro e é um engenheiro, militar de reserva e político brasileiro.

Sua carreira no funcionalismo público iniciou-se em 2008, quando ingressou como analista de finanças e controle na Controladoria-Geral da União (CGU), durante o período atuou como assessor do diretor de auditoria da área de transportes. O militar da reserva também trabalhou como coordenador-geral de Auditoria da Área de Transportes da Controladoria

Em 2011, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, chegou à cúpula do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Após o impeachment de Rousseff, em 2016, Tarcísio recebeu outra função no governo de Michel Temer. Freitas se tornou secretário de coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), ligado à Presidência da República, e ficou no cargo até o final de 2018.

Já em 2019, no inicio do governo de Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas ganhou o cargo de ministro da Infraestrutura e passou a fazer parte do quadro da "ala militar do governo".

Em 31 de março de 2022, Tarcísio de Freitas deixou o ministério para concorrer ao governo de São Paulos e filiou ao partido Republicanos.



Veja quais são as propostas do candidato:



Assistência Social

Ampliar projetos de segurança alimentar e de transferência de renda;

Intensificar a criação de emprego em regiões vulneráveis;

Requalificar e ampliar o Programa Recomeço e o acesso a serviços de saúde via Cratod (Centro de Referencia de Álcool Tabaco e Outras Drogas);

Melhorar as condições e o perfil de comunidades terapêuticas para dependentes químicos;

Expandir centros de acolhimento para pessoas em situação de rua e dependentes químicos;

Educação

Implementar no estado a Política Nacional para Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica, do MEC (Ministério da Educação), com a realização de avaliações de monitoramento de aprendizagem e uso de recursos pedagógicos;

Criar estratégias para a busca ativa dos alunos, com o objetivo de diminuir a evasão escolar;

Estabelecer novas e mais ambiciosas metas de aprendizagem para os alunos;

Aumentar a qualidade e a quantidade de recursos didáticos;

Ampliar a oferta de ensino integral;

Trabalhar nos jovens a educação socioemocional e cívica;

Criar política, junto com as prefeituras, para garantir atendimento de 100% da demanda por creches;

Saúde

Transformar São Paulo em referência no uso de telemedicina e saúde digital;

Fortalecer o atendimento na Atenção Primária em Saúde e sua integração com a Média e Alta Complexidade;

Dar mais agilidade aos serviços prestados na rede de Média e Alta Complexidade;

Reforçar o sistema de inteligência epidemiológica para rastrear e avaliar ameaças à saúde;

Rever, junto ao governo federal e aos municípios, as tabelas de remuneração, “para que sejam justas, sustentáveis e compatíveis com o porte, complexidade e qualidade (desfecho clínico)”;

Avaliar a entrega de medicamentos de alto custo na casa dos pacientes;

Investir em formação profissional e criar política de cargos e salários para profissionais da saúde;

Trabalhar no planejamento familiar e no acompanhamento pré-natal das mulheres;

Implementar serviços de longa permanência para idosos e pacientes crônicos;

Oferecer tratamento e reinserção social para dependentes químicos e pessoas com transtornos mentais.

Segurança Pública

Combater “sem trégua” o crime organizado, com o uso de tecnologia, inteligência policial, uso de informações financeiras e fortalecimento da atividade da polícia investigativa e técnico-científica;

Aumentar efetivo das polícias;

Rever política das câmeras corporais para os policiais;

Divulgar mapas inteligentes que detalhem quais, quantos e quando ocorreram crimes nas ruas do estado;

Enfrentar de forma integrada a desordem social, “devolvendo a paz e a tranquilidade noturna aos cidadãos das periferias”;

Impedir a formação de "cracolândias";

Investir na polícia técnico-científica e modernizar equipamentos de investigação;

Bloquear sinal de celular em todos os presídios;

Retomar o controle sobre os criminosos em unidades prisionais;

Investir em tornozeleiras eletrônicas;

Ampliar horário de atendimento e melhorar estrutura das Delegacias da Mulher;

Criar Abrigos Regionais Protegidos para a Mulher Vítima da Violência;

Tributos

Reduzir alíquotas do ICMS;

Reduzir a alíquota do IPVA de 4% para 3%;

Reduzir a taxa de licenciamento cobrada pelo Detran;

Desenvolvimento e infraestrutura

Estimular a formalização de atividades econômicas dentro das favelas;

Ampliar e facilitar o acesso a crédito pelo Banco do Povo;

Fomentar aeroportos e voos regionais;

Concluir obras do Rodoanel Norte;

Ampliar linhas de metrô em São Paulo;

Implementar o trem Intercidades, contratando a operação da linha entre Americana e São Paulo. Iniciar estudos e projetos para segunda linha, ligando Sorocaba a São José dos Campos;

Ampliar programa de revitalização e manutenção de estradas vicinais;

Implantar sistema de monitoramento nas rodovias, para reduzir acidentes;

Implantar serviço de Wi-Fi nas rodovias;

Habitação

Aumentar oferta de habitação com fomento do Estado e parcerias com a iniciativa privada;

Aprimorar e intensificar programas estaduais de habitação;

Serviços públicos

Criar programa único para atendimento ao cidadão, com serviços disponíveis a semana toda, 24 horas;

Adotar meios de pagamento digital (Pix, cartão de crédito e cartão de débito) para todas as custas, tarifas e tributos que o cidadão tiver que pagar ao Poder Público.

