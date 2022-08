Cristiano Mariz/Agência O Globo - 07.04.2022 Eduardo Pazuello deixa o Hotel de Trânsito de Oficiais, em Brasília





O general e ex-ministro da Saúde no governo Bolsonaro, Eduardo Pazuello (PL-RJ) investiu R$ 500 mil do seu próprio dinheiro na campanha a deputado federal. O valor foi indicado pela plataforma "DivulgaCand" do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A levantamento aponta que a transferência única, feita ontem, é a única receita de campanha de Pazuello até o momento.

O montante representa 39% do patrimônio total que o general apresentou ao TSE (R$ 1.2 milhão). Porém, Pazuello também busca arrecadar fundos por meio de "vaquinhas" virtuais. A estratégia parece ainda estar longe de conquistar o resultado esperado: foram arrecadados apenas R$ 975 até agora.

Entre os apoiadores do projeto está o ex-superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro George da Silva Divério, que foi exonerado em meio a investigações sobre contratos sem licitação no estado. Ele doou R$ 50 a campanha do ex-ministro.

