Reprodução Pesquisa revela que 52% dos eleitores não confiam no que Bolsonaro diz

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (18) revelou que 52% dos eleitores brasileiros não confiam em nada do que o presidente Jair Bolsonaro (PL) diz.



O levantamento aponta que 20% dos entrevistados confiam em tudo o que o chefe Executivo do país diz, enquanto 27% disseram confiar às vezes no que o candidato do PL fala.

Na pesquisa publicada em julho, os mesmos 52% dos eleitores afirmaram que nunca acreditam nas falas de Bolsonaro, enquanto 18% revelaram confiar em todas as palavras do atual presidente.

Maior vantagem de Lula em Minas

A vantagem do ex-presidente Lula sobre Bolsonaro nas eleições presidenciais deste ano é maior no estado de Minas Gerais do que em São Paulo e Rio de Janeiro.

De acordo com o levantamento, o petista tem 49% das intenções de voto em Minas, enquanto o atual chefe Executivo do país conta com apoio de 29% dos mineiros. Em 1° de julho, Lula tinha 48%, contra 28% de Bolsonaro.

Já entre os paulistas, o ex-presidente tem 44% dos votos e Jair 31%. Em 1º de julho, o candidato do PT tinha 43% contra 30% do atual presidente.

O Rio contabilizou a menor vantagem de Lula ante Bolsonaro. O petista tem 41% das intenções de voto e o candidato do PL 35%. Em relação à última pesquisa, Lula manteve o mesmo percentual e Jair aumentou um ponto percentual, chegando agora a 34%.



O Datafolha ouviu 5.744 eleitores em 281 cidades. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09404/2022. A margem de erro do levantamento feito nesta terça (16) até esta quinta-feira (18), é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.