Reprodução/Grupo Globo - 23.08.2022 Ex-prefeito da capital paulista quer governar apenas com partidos de centro-esquerda

Nesta terça-feira (23), o candidato ao governo de São Paulo afirmou que, caso seja eleito, trabalhará para isolar os partidos que fazem parte do Centrão. Segundo ele, o grupo prejudicou diversos governos e chegou o momento de deixá-los como opositores.



"Eu acho que esses partidos que compõem a base, são seis partidos, eles estão no mesmo campo, campo do centro, centro-esquerda. Têm perspectivas aparentadas, embora não sejam as mesmas. Eu prefiro isso do que ter o Centrão na minha base. O Centrão é um grande mal para o país”, declarou o ex-prefeito da capital paulista em entrevista a um podcast do Grupo Globo.

Haddad relatou que o grupo político tem sido responsável por prejudicar diversos governos e, na opinião dele, é preciso fazer de tudo para isolá-los. “Está fazendo mal em Brasília, em São Paulo. Talvez seja tentador ter o Centrão, porque adere qualquer governo”, opinou.

“Eu prefiro gastar mais tempo e fazer uma base aliada sem Centrão. Se eu puder isolar o Centrão, eu vou isolar. Porque eu não suporto mais o Centrão. O Centrão está destruindo esse país. Prejudicou o governo Fernando Henrique, prejudicou o governo Lula o quanto pode, e hoje ele é o governo Bolsonaro. É o momento de se livrar dessa turma. Deixa eles na oposição", acrescentou.

O jornalista Alan Severiano, responsável por conduzir a entrevista, destacou que o Centrão participou dos governos petistas entre 2003 e 2016, mas Haddad rebateu. “E nós não vamos aprender com a história?”, concluiu.

