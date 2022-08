Reprodução/Grupo Globo - 23.08.2022 Candidato ao governo do Rio não quer dividir a sociedade

Nesta terça-feira (23), o candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) explicou o motivo de ter mudado de opinião sobre a legalização das drogas. O deputado federal relatou que escutou a sociedade e não tem a menor intenção em debater um tema que divide as pessoas. Na avaliação dele, o momento é de união.



"Eu mudei de opinião a partir de escutar a sociedade. É um momento muito sério o que vivemos. Eu não posso concordar com nada que dívida ainda mais a sociedade brasileira. Hoje tem pai que não fala com filho, irmão que não fala com irmão. Qualquer assunto que nos remeta a dividir ainda mais a sociedade, eu não sou favorável nesse momento. O momento é de diálogo", falou em podcast do Grupo Globo.

“(ser a favor da legalização) só cria uma impossibilidade de diálogo na sociedade em um momento que a gente tem que superar tanta coisa. Eu não acho que seja um defeito você mudar de opinião. É necessário você saber ouvir as pessoas”, acrescentou.

Porém, o parlamentar deixou claro que não é favorável à guerra às drogas e, caso seja eleito governador, trabalhará para diminuir o número de policiais e pessoas mortas.

“O que não quer dizer que eu seja favorável a guerra, a morte a letalidade. Muito pelo contrário. Sou contra. Agora, eu não posso ser favorável a uma legalização que vai nesse momento dividir a sociedade e que não é papel do governador”, completou.

Por fim, ele deixou claro que seu plano de governo é fazer com que não ocorra mortes por causa das drogas. “O estudo (sobre a legalização) dizia (para legalizar), mas não é a única coisa que vai reduzir a letalidade. Se a gente tem uma polícia treinada e as operações controladas, se você tem um projeto de investimento na polícia, na qualidade da polícia, você reduz letalidade. Você tem vários caminhos para reduzir a letalidade", concluiu.

Ao longo da sua trajetória política, Freixo defendeu inúmeras vezes a legalização das drogas. Na antiga opinião dele, essa era uma forma de enfraquecer o crime organizado, automaticamente, diminuindo a violência.

