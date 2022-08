Reprodução/YouTube - 22.08.2022 Daniel Silveira

Nesta segunda-feira (22), o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) desobedeceu às ordens do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e usou o perfil do Instagram da esposa, Paola Silveira, para atacar o magistrado, chamando-o de “mentiroso da República e dos Poderes”.



“Um parlamentar federal jamais pode ser censurado. Tanto que eu cago e ando para as medidas do Alexandre de Moraes, porque são medidas que não existem no direito”, afirmou o parlamentar.

Sobre sua candidatura ao Senado, ele garantiu que “vai vencer” porque tem “que vencer o mal”. A federal Rede-PSOL entrou no TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) com a solicitação de impugnação da candidatura de Silveira. A alegação é que o deputado está inelegível por ser um condenado pelo STF.

Silveira foi condenado em abril a oito anos e nove meses de prisão e ganhou indulto do presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar da anulação da pena, o Supremo manteve as restrições impostas por Moraes, sendo que uma delas é a proibição do uso das redes sociais.

Ainda no vídeo, Daniel declarou que um dia comentará sobre “o jogo sujo da política e dos partidos”, principalmente do PL, partido de Bolsonaro. “Não estou falando do presidente, o presidente tem meu apoio”, acrescentou.

Ele relatou que a diretoria da sigla comandada por Valdemar Costa Neto estaria “chantageando” candidatos que querem participar da campanha eleitoral dele ao invés de estar no mesmo palanque do senador Romário (PL).

“Se o partido não der o material para o candidato, ele vai acabar não tendo capilaridade da informação da eleição dele”, disse Silveira, referindo-se ao fato de que alguns candidatos podem não receber o fundo eleitoral apenas por apoiá-lo.

