José Cruz/Agência Brasil - 14.08.2018 Ciro Gomes, do PDT

Em uma eleição marcada pela batalha pelo eleitorado religioso, o candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta segunda-feira que a esquerda petista "repete a tentativa de manipular a religiosidade do povo" . Ciro tentou se afastar das estratégias de seus adversários (Lula e Bolsonaro) para capturar esse público, apesar de também estar acenando para os eleitores cristãos desde as últimas semanas.

"Não faz justiça a mim dizer que eu faço a mesma coisa que Lula e Bolsonaro, o que eu estou tentando é restaurar a virtude republicana de compreendermos que o papel do Estado é proteger a liberdade e a tolerância religiosa, na medida que a esquerda petista repete a prática de tentativa de manipular a religiosidade do povo, de forma corrupta, o fascismo já ganhou", disse Ciro, que é o terceiro colocado na disputa presidencial.

Evento com empresários do varejo

Ciro deu a declaração desta segunda-feira a jornalistas antes de uma agenda do pedetista com empresários do Instituto Desenvolvimento do Varejo (IDV), na cidade de São Paulo. O grupo reúne grandes companhias do setor, como Magazine Luiza, Via e Americanas. O instituto é presidido por Jorge Gonçalves, da Telhanorte Tumelero.

O IDV convidou os candidatos mais bem colocados nas pesquisas para conversas com o setor, e já se reuniu com Simone Tebet (MDB). Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia aceitado o convite, mas não pode comparecer, enviando seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PDT), e o presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante (PT), em seu lugar.

