Reprodução / TV Globo - 22.08.2022 Coração de Dom Pedro I chegou ao Brasil nesta segunda-feira (22)

Na manhã desta segunda-feira (22) chegou ao Brasil o coração de Dom Pedro I . A relíquia veio da cidade do Porto, em Portugal, e foi transportada em uma aeronave VC-99, da Força Aérea Brasileira (FAB). O coração aterrissou na base aérea de Brasília pouco antes das 10h.

O órgão está conservado no formol há 187 anos e deixou Portugal pela primeira vez para a comemoração do 200 anos de Independência do Brasil, no próximo 7 de Setembro .

Reprodução / TV Globo - 22.08.2022 Relíquia está conservada no formol há 187 anos

O coração foi trazido ao país na cabine de passageiros da aeronave, acompanhado de três autoridades portuguesas e um representante do governo brasileiro. Na base aérea, o órgão foi recebido por algumas autoridades, como o embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Felipe Melo, e os ministros da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e da Saúde, Marcelo Queiroga.

Nesta terça-feira (23), uma cerimônia será realizada no Palácio do Planalto e contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL). O Ministério das Relações Exteriores informou que, a partir de amanhã, a relíquia ficará exposta "dentro de um vidro", no Palácio do Itamaraty, até 5 de setembro.

Durante a semana, o acesso será exclusivo para visitas escolares previamente agendadas, e o público geral poderá visitar aos fins de semana.

Segundo a pasta, o órgão deve retornar a Portugal em 8 de setembro. Durante o período que passará no Brasil, a Polícia Federal e as Forças Armadas serão responsáveis por garantir a segurança do coração do imperador.

A autorização para trazer o órgão ao país foi concedida em junho pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, em Portugal, Rui Moreira . Ele atendeu a um pedido do governo brasileiro, após concordância da Irmandade da Lapa, entidade religiosa que guarda a relíquia.

Após a realização de uma perícia, o Instituto de Medicina Legal do Porto também deu parecer favorável.

