Divulgação/Capitão Augusto Capitão Augusto (PL)

O líder da Bancada da Bala na Câmara dos Deputados, Capitão Augusto (PL), declarou um crescimento patrimonial de quase 200% nos últimos quatro anos, considerando a inflação no período. Em 2018, ele havia informado cerca de R$600 mil (quase R$ 1 milhão nos dias de hoje) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), montante que saltou para R$2.815.000 nas eleições deste ano.

A maior diferença nos valores se deu na declaração de veículos, embarcações e imóveis. Há quatro anos, o candidato declarou apenas um veículo de R$60 mil. Agora, ele informou ter quatro veículos, que custam dez vezes mais no total. Além deles, há duas embarcações que não existiam em 2018, que estão avaliadas em R$200.000 e R$30.000.

Augusto declarou dois apartamentos nas últimas eleições, de R$100 mil e R$150 mil, mas hoje conta com três, custando R$160 mil, R$180 mil e R$250 mil. Outros tipos de bens que aparecem com grande diferença nos valores declarados são casas e terrenos.

Em 2018, o candidato informou um terreno de R$20 mil à Justiça Eleitoral. O único terreno declarado neste ano está valendo R$400 mil. O número de casas declaradas há quatro anos também não mudou, apenas os valores cresceram: eram duas de R$56 mil e R$200 mil, e hoje são duas de R$200 mil e R$700 mil.

