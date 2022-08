Reprodução/TRE-MA - 21.08.2022 Nova urna é testada no Maranhão

A cidade de Bela Vista, no Maranhão, foi a primeira a testar, neste domingo (21), a nova urna eletrônica que será utilizada nas eleições deste ano.



Os testes aconteceram das 8h às 12h em uma eleição simulada, que contou com candidatos fictícios. O objetivo, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, foi apresentar os requisitos de segurança do processo eletrônico de votação, transparência e treinamento de mesários, entre outros aspectos.

A nova urna, modelo UE2020, será usada pela primeira vez nas eleições deste ano e é a primeira a ter uma aparência diferente desde que foi criada. O dispositivo é mais moderno, seguro e tem mais recursos de acessibilidade. Confira as diferenças:



Possui baterias que não precisam ser recarregadas a cada quatro meses, como as anteriores, e que têm vida útil mais longa, diminuindo custos de manutenção;

Utiliza pen drives, facilitando a logística;

Tem processador mais rápido;

Teclado possui duplo fator de contato, detectando erros de mau contato ou curto-circuito na tecla;

O terminal do mesário foi reformulado, tendo tela touch ao invés dos botões. Isso possibilitará, no futuro, que a foto do eleitor apareça na tela;

O terminal do mesário também acelera o processamento da biometria, diminuindo as filas.

Nas eleições deste ano, 577 mil urnas eletrônicas serão utilizadas, sendo 224.999 do modelo UE2020 (cerca de 39%), de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral.

