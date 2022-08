Divulgação/Cidade do Porto/Guilherme Costa Oliveira - 20.08.2022 Coração de Dom Pedro I será exposto no Brasil

O coração de Dom Pedro I chega ao Brasil nesta segunda-feira (22) para as comemorações do Bicentenário da Independência. A relíquia ficará exposta ao público no Itamaraty, em Brasília, nos próximos dois finais de semana.



A autorização para o translado foi concedida em junho pelo presidente da Câmara Municipal do Porto (Portugal), Rui Moreira. Ele atendeu a solicitação do governo brasileiro após a concordância da Irmandade da Lapa, entidade religiosa que guarda o órgão.

Após a realização de uma perícia, o Instituto de Medicina Legal do Porto também deu parecer favorável. O translado será realizado pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo informou o Itamaraty, a relíquia estará exposta a partir de quinta-feira (25), mas durante a semana o acesso será exclusivo para visitas escolares previamente agendadas. O público em geral deverá aguardar os sábados e os domingos, em horário ainda não definido. A exposição será encerrada no 7 de setembro, quando acontece a celebração do aniversário da independência. No dia seguinte, o órgão faz sua viagem de volta.

Dom Pedro I

Dom Pedro I nasceu em Portugal, mas se mudou para o Brasil em 1808. Ele deixou a terra natal aos nove anos com a família real portuguesa, em fuga devido aos avanços do exército francês comandado por Napoleão Bonaparte.

Quando seu pai, Dom João, retorna à Portugal em 1821, Dom Pedro é nomeado príncipe regente do Brasil. Um ano depois, proclamou a independência do país, tornando-se o primeiro imperador.

Em Portugal, ele é conhecido como Dom Pedro IV, tendo reinado entre março e maio de 1826. Também é lembrado por se colocar ao lado dos liberais na disputa contra os defensores da volta do regime absolutista.



Seu coração é guardado e conservado pela Irmandade da Lapa, desde sua morte por tuberculose, há 187 anos. Ele encontra-se em um vaso de vidro embebido em formol.

Além de atender à solicitação brasileira, a Irmandade da Lapa também deu aval para que a relíquia fosse exibida pela primeira vez ao público português. Ela está exposta neste fim de semana no salão nobre da sede da entidade religiosa . Após voltar do Brasil, os portugueses terão nova oportunidade para ver de perto o órgão nos dias 10 e 11 de setembro.

