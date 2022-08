Reprodução/YouTube - 17.08.2022 Jair Bolsonaro afirma que vai respeitar resultado das eleições

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou a apoiadores que estavam na Via Dutra neste sábado (20) que irá respeitar o resultado das eleições de outubro mesmo se não for reconduzido ao cargo. O reconhecimento de uma eventual derrota no pleito mostra uma mudança de postura do presidente, que em outros momentos afirmou que não reconheceria caso não vencesse as eleições.

"A gente está nessa empreitada buscando a reeleição, se esse for o entendimento. Caso contrário, a gente respeita. Mas a nossa democracia, a nossa liberdade acima de tudo", afirmou Bolsonaro a apoiadores em Resende, que realizavam carreada com bandeiras do Brasil.

Bolsonaro declarou que irá respeitar resultado mesmo se não for reeleito em uma transmissão ao vivo em suas redes sociais na manhã deste sábado, enquanto realiza agenda na Via Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, na altura de Resende, no Norte Fluminense. O presidente estava acompanhado do candidato a vice na chapa, o ex-ministro Braga Netto, e do filho Flávio Bolsonaro, responsável pela coordenação da campanha.

O presidente ficou parado junto com a comitiva em frente à Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), de onde já foi aluno. Lá, ele participou de cerimônia tradicional de entrega de espadins.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.