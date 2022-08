Reprodução/YouTube - 20.08.2022 Geraldo Alckmin discursou no Anhangabaú neste sábado

O candidato a vice-presidente na chapa de Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB), discursou neste sábado (20) no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Ele mencionou a campanha Diretas Já, quando esteve no mesmo campo de Lula, apesar de em forças políticas diferentes.

"Hoje, quase 40 anos depois, voltamos aqui (no Vale do Anhangabaú) porque o Brasil precisa. O Bolsonaro... não é que não confia na urna eletrônica. Ele foi eleito cinco vezes. Ele não confia é no voto do povo", disse.

Em fala bastante direcionada ao presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, Alckmin criticou o "negacionismo" do governo. Ao terminar, o ex-tucano voltou a brincar com a mistura do seu antigo apelido, picolé de chuchu, com Lula. "Como a fome tá grande, eu recomendo o hit da culinária Lula com chuchu".

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chamou de "exército" os participantes do comício. Pediu que os apoiadores de Lula, que chegou ao palco vestido com uma jaqueta do Corinthians, se transformem em "agentes da campanha", contribuindo com ações de rua e nas redes sociais. Ao falar das plataformas na internet, citou "os robôs" do presidente Jair Bolsonaro, referindo-se, segundo ela, ao uso por adversários de robôs virtuais para compartilhar informações falsas.

Cinco telões transmitiram imagens do palanque. Também participaram a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o candidato do PT a governador de São Paulo, Fernando Haddad, e o candidato do PSB a senador paulista, Márcio França. Novo aliado, especialmente para as redes sociais, André Janones (Avante) discursou também.

O palco para o evento deste sábado foi construído em frente ao Viaduto do Chá. O espaço separado para o comício têm cerca de 260 metros de comprimento por aproximadamente 45 metros de largura — do Viaduto do Chá até a Avenida São João.

Propagandas, imagens e jingles da campanha de Lula, Haddad e Márcio França foram transmitidos nos telões antes do início das falas.

