Durante visita a Minas Gerais, o presidente Jair Bolsonaro fez um aceno nesta sexta-feira ao governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, dizendo que jamais será "inimigo" dele, apesar de apoiar outro candidato na disputa estadual, o senador Carlos Viana (PL).

“Não vou criticar o Zema porque temos um candidato aqui ao governo do estado pelo meu partido, o Carlos Viana. Também é uma boa pessoa, está fazendo seu trabalho, dou meu apoio a ele. Jamais serei inimigo do Zema, até porque não tenho como ser inimigo dele”, disse o presidente em entrevista à rádio 98 FM, gravada em Belo Horizonte.

Bolsonaro tentou fechar uma aliança com Zema, mas o governador alegou que o seu partido já tem um candidato a presidente, Felipe D'Ávila. Nos bastidores, no entanto, a resistência de Zema é atribuída a uma tentativa de não ser vinculado ao bolsonarismo, pois pesquisas internas do Novo identificaram que a associação com o presidente puxa seu desempenho para baixo.

Uma pesquisa do Datafolha divulgada na quinta-feira mostrou Zema com 47% das intenções de voto. O ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem 23%, enquanto Viana aparece com 5%.

Na entrevista desta sexta, Bolsonaro afirmou que não apoiou Zema porque o vice na chapa de D'Ávila, o deputado federal Tiago Mitraud (MG), ser crítico a ele.



“Não fechei com o Zema porque ele passou a ter um candidato a presidente cujo vice, a cada três palavras, duas bate em mim. Falei: ‘Zema, não tenho condições. Não vou fazer nada contra voce’. Até porque estaria traindo a minha consciência.”

O presidente defendeu a candidatura de Viana e afirmou que ele não é um "franco-atirador" na disputa:

“Vou ter o Carlos Viana aqui que não é um franco-atirador. tem potencial, caso chegue, (para) fazer um bom governo também. Minas Gerais está bem servido com dois candidatos, um à reeleição e outra à eleição.”

