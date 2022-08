Reprodução Bolsonaro zombou do Podpah

Nesta sexta-feira (19), o presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou o “Podpah”, podcast que entrevistou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no final do ano passado. A manifestação do chefe do executivo federal foi uma resposta aos apresentadores da produção.



“Nunca pedi pra ir em PodPal nenhum. Falei apenas com Flow”, escreveu o mandatário. O governante ficou incomodado com a explicação de Mítico para não levá-lo para ser entrevistado no podcast.

"A galera tem que entender, p*rra, alguns posicionamentos nossos. Eu jamais levaria o Bolsonaro na minha parada. Ah, por quê? Porque eu não quero, mano", falou o apresentador no “Groselha Talk”.

“[Lula] foi porque, vamos dizer assim, tem algumas ideias que batem. O Bolsonaro eu não chamaria porque fiquei com muito receio de ele ser grosso, falar m*rda para c*ralho, deixar um clima ruim. Ah, mano, vai se f*der, não quero ficar gritando e ouvindo uma pá de groselha”, completou.

Na semana passada, Bolsonaro participou do Flow. Na ocasião, o bate-papo conseguiu alcançar simultaneamente mais de 600 mil pessoas. O fato foi muito comemorado pelo presidente, já que superou números conquistados pela cantora Beyonce.

Já o Podpah entrevistou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no final do ano passado. O petista também atingiu grandes índices, chegando a ser visto, ao mesmo tempo, por 292 mil internautas.

