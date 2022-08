Reprodução/Twitter - 18.08.2022 Sergio Moro criticou o PT e sinalizou para Bolsonaro

Na última quinta-feira (18), o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) deu indícios que pode apoiar o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano. Em vídeo publicado em seus perfis nas redes sociais, o candidato ao Senado pelo Paraná afirmou que o chefe do executivo federal tem o mesmo “adversário” que ele.



Na postagem, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública foi questionado se apoiaria o PT em alguma ocasião. “Isso é impossível. Eu decretei a prisão do Lula, eu desmontei o esquema de corrupção do PT”, comentou. “Jamais estarei ao lado do PT e de Lula, você pode escrever na pedra”, acrescentou.

Na sequência, ele foi perguntado sobre a chance de estar no mesmo palanque que o atual presidente. “Em relação ao Bolsonaro, uma coisa eu posso te dizer: Nós temos o mesmo adversário”, completou.

Moro deixou a função de juiz para integrar o governo bolsonarista no começo de 2019. Porém, em 2020, ele deixou o cargo e acusou o mandatário de ter tentado interferir na Polícia Federal. Apoiadores do governante se irritaram com o ex-juiz, chamando-o de “traidor”.

Veja o vídeo:

PAPO RETO COM MORO pic.twitter.com/ba3mRbdsjY — Sergio Moro (@SF_Moro) August 18, 2022





Moro não manifesta apoio a Soraya Thronicke



Sergio Moro publicou o vídeo e não fez qualquer menção para a candidatura à Presidência de Soraya Thronicke (União Brasil). Até o momento, ela não conseguiu alcançar 1% das intenções de voto, segundo a pesquisa Datafolha divulgada na última quinta.

