As menções ao governador paulista Rodrigo Garcia explodiram nesta semana, após o começo da campanha eleitoral. Na segunda (15), houve crescimento de 355% nas citações a Rodrigo nas redes sociais na comparação com o dia anterior, de acordo com monitoramento interno da campanha do tucano.

A ampla maioria da amostra, 74%, se concentrou no Twitter. Outros 18% estiveram reunidos no Facebook. Os 8% restantes se diviram em outras redes, como Instagram e YouTube.

A equipe do governador comemorou os números e atribuiu o crescimento a diferentes fatos que ocorreram ao longo do dia, além do próprio início da campanha, como o anúncio da suspensão do salário do PM que matou o lutador Leandro Lo, a participação na sabatina realizada por O Globo, Valor Econômico e CBN, e a divulgação da pesquisa IPEC, na qual ele aparece empatado tecnicamente com Tarcísio de Freitas em segundo lugar.

